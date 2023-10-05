Galatasaray'da Sacha Boey kararı! İmzalar yakında atılacak Galatasaray'da son 2 sezondur yıldızı parlayan Sacha Boey için önemli bir karar verildi. Sarı-kırmızılılar Fransız sağ beke hem zam yapacak hem de serbest kalma bedelini 30 milyon euroya çıkaracak.

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Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da performansıyla göz dolduran Sacha Boey için flaş bir karar alındı.

Kopenhag maçında attığı golle Devler Ligi sahnesine hızlı başlangıç yapan Fransız sağ bek Sacha Boey, dün de Manchester'da sahanın her yerindeydi.

Rakibin yüzde 100'lük gol pozisyonunu engelleyen oyuncu, 90 dakikayı 76 kez topla buluşma, 46 pas, yüzde 63 pas isabeti ile tamamladı.

Yüzde 300 zam yapılacak

Bu sezon gösterdiği performansla transferin de gözdesi olan Sacha Boey için teklifler gelse de Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bırakmama kararı almıştı.

Premier Lig ekibi Tottenham ve Arsenal'in Boey'e talip olması dikkat çekerken, Galatasaray yönetimi oyuncunun bonservis bedeli için de kararını verdi.

Yönetim, performansıyla Avrupa'nın yakın takibindeki oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon euroya (864 milyon TL) yükseltip, yıllık ücretini de yüzde 300 zam ile 2 milyon euro seviyesine çıkaracak.

17 milyon euroluk piyasa değeri var

Okan Buruk ile birlikte kendisini bulan genç oyuncu, dünkü maçta gösterdiği enerji ve mücadelesiyle maça damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.