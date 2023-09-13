Galatasaray'da Sacha Boey'den kötü haber: Sözleşme teklifini reddetti Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılıların zamlı yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sözleşmesine zam yapılma teklifine olumsuz yaklaştı.

Yıldız sağ bekin, sarı-kırmızılı yöneticilerle yapılan görüşmede serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euroluk madde konulmasını istemediği öğrenildi.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun, kontrat süresinin de uzamasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

İkna çalışmaları süren Boey'e Avrupa'dan birçok teklifin olduğu biliniyor.

61 maça çıktı

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 61 maça çıkan Fransız sağ bek 2 gol, 4 asiste imza attı.