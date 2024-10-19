Galatasaray'da sakatlık: İsmail Jakobs devam edemedi

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Süper Lig'de kritik bir maça çıkan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında zor anlar yaşadı.

Maçın henüz 22. dakikasında, takımın önemli oyuncularından Ismail Jakobs bir sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

Bu beklenmedik gelişme sonucunda, teknik direktör Okan Buruk sahaya Berkan Kutlu'yu sürdü.

DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK

Kutlu, Jakobs'un yerine oyuna girerek sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde yerini aldı. Bu değişiklik, Galatasaray'ın oyun stratejisinde önemli bir ayarlama yapılmasını gerektirirken başarılı futbolcunun durumu yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacak.