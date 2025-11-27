Galatasaray'da sakatlıklar zorlu fikstürü etkilemeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray son haftalarda sakatlıklarla boğuşuyor.

Hal böyle olunca sarı-kırmızılılar zorlu fikstürde üst üste sakatlıklar ve cezaların da etkisiyle bocalama önemine girdi.

Galatasaray, son beş maçının sadece ikisini kazanabilirken iki yenilgi (Kocaeli ve Union SG) ve bir de beraberlik (Trabzon) tattı.

Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü ile birlikte de dokuz günde üç zorlu maçın oynanacağı periyoda giriyor.

SAKATLIKLAR ARTINCA BOCALAMA DÖNEMİNE GİRİLDİ

Önce Fenerbahçe deplasmanına gidecek Aslan, Süper Lig yarışının kaderini doğrudan etkileyecek derbiden kayıpsız çıkmaya çalışacak.

Ardından ligin en dişli takımlarından Samsunspor’u 5 Aralık Cuma günü konuk edecek Cimbom, 9 Aralık’ta ise Şampiyonlar Ligi’nde ilk Monaco deplasmanına çıkacak.

Son iki maçın Atletico Madrid ve Manchester City (D) ile olması nedeniyle Monaco sınavı Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki kaderini çizmeye aday.

9 GÜNDE ZORLU 3 MAÇ...

Öte yandan mevcut eksik ve sakatlara Şampiyonlar Ligi’nde USG ile oynanan maçta Ismail Jakobs da eklendi.

1 Aralık’ta Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde sarı kırmızılıları ciddi bir kadro sıkıntısı sardı.

Özellikle de kanat konusunda. Çünkü Galatasaray beksiz kaldı.

SAĞ BEK YOK

Sol bekte Jakobs ve aldığı ceza Tahkim’ce onanan Eren Elmalı, sağ bekte ise Wilfried Singo ve cezalı Roland Sallai derbide takımdaki yerini alamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk sol beke Kazımcan Karataş'ı düşünürken sağ bek kim olacak belli değil.

Uzun bir sakat ve eksik oyuncu listesi bulunan Galatasaray’a iki de iyi haber geldi.

LEMINA'DAN İYİ HABER

Derbi düşünülerek yoğun tedavisine devam edilen ve USG maçında riske atılmayan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

Milli takımdan sakat dönen ve tedavisine devam edilen Victor Osimhen’de de umut ışığı doğdu.

SAKATLARDA SON DURUM

İşte sarı-kırmızılılarda son sakatlık raporu...

Osimhen: Tedavisi sürüyor. F.Bahçe derbisinde oynamak için çok istekli.

Lemina: Riske etmemek için USG maçında dinlendirildi, Kadıköy’de sahada.

Jakobs: Sakatlığı artık kronik duruma geldi. Derbiye yetişme ihtimali çok düşük!

Singo: Aynı bölge yani sol arka adalesinden sakatlanmıştı, derbide yok.

Kaan Ayhan: Bek sorunu sebebiyle tedavisi hummalı şekilde sürüyor. Şansı çok az.

Yunus Akgün: Kadrodaki problemler dolayısıyla erken dönmesi için seferberlik var.