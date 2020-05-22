Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu Galatasaray'da yönetim, futbolcuların maaş indirimini kabul etmesi üzerine şampiyon olunması halinde her birine garanti ücretlerinin yüzde 5'i kadar prim vermeye karar verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunlara önlem almak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncular arasında yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcuların yüzde 15'lik maaş indirimini kabul ettikleri öğrenilmişti.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi de futbolcularına bir jest yaparak, zirve mücadelesinden şampiyon olarak çıkılması halinde bir prim verme kararı aldı.

G.Saraylı futbolcular bu sezon şampiyon olmaları halinde toplam 2 milyon euroluk ödül kazanacak.

ASLAN PAYI FALCAO'NUN

Futbolcuların her birine maaşlarının yüzde 5'i kadar şampiyonluk primi verecek olan sarı-kırmızılılarda, en büyük pay ise takımdaki en yüksek maaşa sahip olan Falcao'nun olacak.

Aslan'dan senelik 5 milyon euro maaş alan Kolombiyalı yıldızın, yapılan indirimin ardından yeni kazancı ise 4 milyon 250 bin euro olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da devam edeceği açıklanan Süper Lig'in zirve yarışında mevcut puan durumu ise şu şekilde: