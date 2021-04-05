Galatasaray'da savunmacılar geri dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte; Luyindama, Yedlin ve Marcao, Fatih Karagümrük maçında yeniden forma giyebilecek.

Galatasaray'da Süper Lig'in 32. haftasında cezaları sebebiyle Hatayspor'a karşı forma giyemeyen savunma oyuncuları Yedlin, Luyindama ve Marcao Karagümrük karşılaşmasında formalarını geri alacak.

SAVUNMA İKİLİSİNİN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Luyindama ve Marcao, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Karagümrük karşısında forma giyebilecek.

Ancak cezalı duruma düştükleri ve 4-3 kaybedilen Rizespor maçında kritik hatalara sebep olan bu ikilinin nasıl bir performans göstereceği de ayrı bir merak konusu.