Galatasaray'da Sergio Oliviera'nın sözleşmesi feshedilebilir Galatasaray'da Okan Buruk ile bir tartışma yaşayan Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilme ihtimali düşünülüyor. İşte detaylar...

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve Beşiktaş derbisinde kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'ya para cezası verilecek.

Yıllık 2 milyon 750 bin euro alan ve 2 sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli ile yolların ayrılması ihtimali de araştırılıyor.

Yıllık 2.7 milyon euro kazanıyor

Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk’la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcuya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün hukukçularının, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli oyuncunun durumunu mercek altına aldıkları belirtildi.

Feshedilme ihtimali var mı?

Kadro dışı kalmasının yanı sıra para cezası da verilecek olan Oliveira’nın sözleşmesinin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Oliveira, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.