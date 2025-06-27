Galatasaray'da transferde öncelik kaleci ve forvet

Galatasaray'da 2024-2025 sezonu kadro planlaması şekilleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 4 Temmuz'a kadar forvet ve kaleci transferlerini tamamlamayı hedefliyor.

Bu iki pozisyonda net çözüme ulaşıldıktan sonra savunma ve orta saha için adımlar atılacak.

TRANSFERDE OSIMHEN MESAİSİ

İlk aşamada golcü transferine öncelik veren Galatasaray, Victor Osimhen için yoğun mesai harcıyor.

Kaleci konusunda ise öncelikli hedef Djordje Petrovic olurken, alternatif isim olarak Real Madrid forması giyen Andriy Lunin de gündemde.

İspanyol basını, Lunin'e sadece Galatasaray değil birçok kulübün teklif sunduğunu yazdı.

İKİNCİ SIRADA KALECİ VAR

Ukraynalı eldivenin ayrılığa sıcak bakmadığı ancak düzenli forma şansı verilmesi durumunda fikrinin değişebileceği belirtiliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle ikinci dalga transferleri daha sakin ilerleyecek.

Sol stoper, sağ bek ve merkez orta saha için net bir zamanlama belirlenmezken, fırsat transferleri yine masada olacak.

FIRSAT TRANSFERLERİ MASADA OLACAK

Sane transferi sonrasında birçok menajerin Galatasaray'a oyuncu önerdiği, bu durumun Okan Buruk'u memnun ettiği aktarıldı.

Tecrübeli çalıştırıcının, süreci adım adım yöneterek en doğru tercihlere ulaşmak istediği kaydedildi.

SCOUT EKİBİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Kulübe derinlik kazandırmak amacıyla kulübe oyuncu takviyeleri de gündemde. Bu doğrultuda scout ekibi geniş çaplı bir araştırma yürütüyor.

Öte yandan Alvaro Morata'nın Como ile anlaşması durumunda sarı-kırmızılıların bir golcü transferi daha gerçekleştireceği öğrenildi.

Osimhen transferi gerçekleşse bile, Morata'nın ayrılığı halinde üçüncü forvet takviyesi yapılması planlanıyor.