Galatasaray'da tüm gözler Leroy Sane'de Galatasaray'da dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Eyüpspor maçına yetişme ihtimali olan Alman futbolcu için Juventus eşleşmesi büyük önem teşkil ediyor.

Göster Hızlı Özet Galatasaray'da Leroy Sane'nin sağlık durumu, Juventus eşleşmesi öncesi merak ediliyor.

Alman futbolcunun Eyüpspor maçına yetişme ihtimali bulunuyor, esas hedef ise Juventus maçı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi gözler, Leroy Sane'ye çevrilmiş durumda... Bir süredir tedavisi süren oyuncunun son durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusuydu. Sane'nin, sakatlığı büyük ölçüde atlattığı öğrenildi. Yıldız ismin son durumu ise sağlık ekibi tarafından dikkatlice izleniyor. 13 Şubat Cuma günü oynanacak Eyüpspor maçında süre alma ihtimali olan Alman futbolcuda esas hedef, Juventus eşleşmesi olacak. HEDEF JUVENTUS MAÇI Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında İtalyan ekibiyle 17-25 Şubat tarihlerinde karşılaşacak Aslan'da, Sane'nin ilk 11'e yetişmesi amaçlanıyor. Dünyaca ünlü yıldıza çok güvenen Okan Buruk'un da tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı. TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı. Alman oyuncu 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

