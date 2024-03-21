Galatasaray'da Wilfried Zaha kararı! Geri dönüyor...

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Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen Wilfried Zaha, Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemedi ve son dönemde forma şansı bulamadı.
Sarı-kırmızılıların son 7 lig maçında yedek kulübesinde yer alan Zaha, milli ara sonrası tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak.
Kerem çok formsuz
Takımın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ise formsuz bir dönem geçiriyor.
Son 3 lig maçında skora katkı sağlayamayan Aktürkoğlu, milli ara dönüşünde kulübede yer alacak.
Galatasaray, milli ara sonrası Hatayspor'u konuk edecek ve Zaha'nın tekrar eski formasına kavuşması bekleniyor.
İki futbolcunun rakamları
Öte yandan 25 yaşındaki Kerem bu sezon 45 maçta 14 gol 8 asistlik performans sergilerken, 31 yaşındaki Zaha ise 37 maçta 10 gol 5 asistle oynadı.
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