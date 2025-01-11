Galatasaray'da yeni divan kurulu üyeleri için berat töreni yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nde divan kuruluna hak kazakmış üyeler için düzenlenen berat töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı.

Törene, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve divan kurulu yeni üyeleri katıldı.

"BUGÜN HEPİMİZ BİR ARADAYIZ"

Törende konuşan Başkan Dursun Aydın Özbek, şu şekilde konuştu:

25 yılını doldurmuş Divan üyesi olan kardeşlerimizin beratlarını almak için bugün hepimiz bir aradayız. Divan kurulu, Galatasaray Spor Kulübü’nün en yüksek istişare organı. Dolayısıyla problemlerimiz divanda tartışılıp, bir konsensüs burada yapılmak istenmektedir. Galatasaray için her seferinde de başarılı olan bir organizasyondur. Siz yeni divan üyelerinden benim bir ricam var. 3 bine yakın divan üyemiz var ama divan katılımının yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin görüşlerinizden ve bilgilerinizden de istifade edebilmemiz için divan kurulu toplantılarına katılımınızı rica ediyorum. Özellikle bu dönemde Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır. Bugünlerde sağlayacağımız birlik ve beraberliğimiz Galatasaray için son derece önemlidir. Onun için bu tip toplantılarda hazırunun kuvvetli olması oradaki fikir çeşitliliğinin dile getirilmesi Galatasaray için son derece önemlidir. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki hafta tekrar divan toplantımız var. Orada tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var. Dolayısıyla siz yeni üyelerimizin üyeliklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray’a büyük fayda üreteceğinizden son derece eminim. Toplantılara devamlı gelmenizi, fikirlerinizi orada beyan etmenizi rica ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, hayırlı olsun.