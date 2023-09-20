Galatasaray'da yönetimden Kopenhag maçı için dev prim Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı için takıma büyük bir prim sözü verdi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Kopenhag maçına kilitlendi. Sezon başında flaş transferlere imza atan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefliyor.

30 milyon liralık prim

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk maçtan galip ayrılmak ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için futbolcularına müthiş bir prim teklif etti. Galatasaray, Kopenhag'ı yendiği taktirde UEFA'dan 2.8 milyon euro galibiyet primi elde edecek. Yönetim, bu paranın 1 milyon eurosunu (Yaklaşık 30 milyon lira) ise galibiyet primi olarak futbolculara dağıtma kararı aldı.

Futbolcular teşekkür etti

Yönetimin, Kopenhag maçı öncesi son antrenmanda futbolcularına vereceği primi açıkladığı belirtildi. Oyuncuların, bu açıklamadan sonra yöneticilere teşekkür ettiği gözlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçına oyuncularını müthiş bir motivasyonla hazırladı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların da Kopenhag maçını kazanmak için ellerinden ne gerekiyorsa yapacaklarını hocalarına söyledikleri belirtildi.

Galatasaray'da Muslera önderliğindeki futbolcuların da arkadaşlarıyla Kopenhag maçı öncesi bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.