Galatasaray'da Young Boys maçının hazırlıkları başladı

İHA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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