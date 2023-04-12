Galatasaray'dan açıklama: Avrupa ve Afrika'da kulüp satın alacağız Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, Afrika ve Avrupa'da kulüp almak istediklerini duyurdu.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, kulübün altyapı stratejisiyle ilgili kulübün Nisan Ayı Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Timur, şunları söyledi:

"Herkesin önem verdiği bir şeydir altyapı. Vizyonumuz Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak. Stratejimiz, orta vadede Galatasaray dendiğinde sadece yarışmacı değil, dünyanın en büyük geliştirici kulübü olmak istiyoruz."

"Altyapıda diğerlerinden farklı bir yapı oluşturmalıyız"

"Ligimizin de değerini artırmamız lazım. Genel stratejimiz tabii ki Galatasaray. Barcelona da yarışmacı bir kulüptür. Altyapıda diğer kulüplerden farklı bir yapı oluşturabilirsek ancak başarılı olabiliriz."

"Yılda 20 oyuncu çıkartmalıyız"

"Şimdi yılda artık 2 oyuncu çıkarıyoruz altyapıda. 20 kişilik tabanı 200'e çıkarıp, o 200'den 20 kişiyi bulmamız gerekiyor. Mesela oyuncu yetenekli ama o an Galatasaray seviyesinde değil. Bu çok normal Farklı deneyimler edinmesi lazım. Biz hem bu 20 potansiyeli artırırken, farklı altyapı kulüpleri olacak Galatasaray'ın. Bunları oynatacak farklı kulüplerimiz olacak. Yani yetiştirme kulübü gibi...

"Daha fazla gelişeceğiz"

"Biz şu anki çocuklara göre daha zor büyüdük. Hangi gelir durumunda olursa olsun bu böyle. Kısa zamanda çeşitli yaş grupları için 100 sayfayı aşkın temel eğitim kılavuzları oluşturduk. Galatasaray Türkiye'nin en büyük ve en iyi akademisidir bu kesin ama gitmemiz gereken çok nokta olduğu için yüzde 20 daha fazla geliştireceğiz."

"Avrupa'dan Afrika'dan takım alacağız"

"Bizim Belçika'da, Almanya'da takımımız olacak. Avrupa'yı 6 bölgeye ayırdık. Güney Amerika'yı 2 bölgeye, Kuzey Amerika ve Afrika'yı 2 bölgeye ayırdık. Buralardaki kulüpleri ya satın alacağız ya da ortak olacağız."

"Başka altyapılarda futbolcularımız olacak"