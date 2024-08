Galatasaray'dan açıklama: VAR çağırması ile gol iptal edildi, anlamış değiliz

İHA

Galatasaray, Süper Ligi’nin 2. haftasında Konyaspor’u deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, her iki takımı da tebrik etti.

"GALİBİYETLE AYRILDIĞIMIZ İÇİN SON DERECE MUTLUYUM"

Hatipoğlu, şu şekilde konuştu:

Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Sezon başı için maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış kadrolar kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Hem kendi takımızı aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve özellikle de taraftarımızı kutluyorum. Taraftarlarımız bu gece çok iyiydi her zaman olduğu gibi. Aynı zaman da Konyaspor çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı bugün de iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık her iki takımı da kutluyorum. Konya bizim için özel bir yer. Geçen sene buradan şampiyon dönmüştük. Bugün de galibiyetle ayrıldığımız için de son derece mutluyum.