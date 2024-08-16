VAR devreye girdi! Icardi'nin Konyaspor'a attığı gol iptal edildi
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Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka konuk takım sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GOL DEĞER KAZANMADI

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında 76. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, gol sonrası VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi.

VAR müdahalesinin ardından Icardi'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı.

Torreira'nın pozisyon başlangıcında Danijel Aleksic'e faul yaptığı belirtildi.

GALATASARAY PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray, iptal kararını sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)