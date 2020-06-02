Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 1986-87 sezonu şampiyonluğuna dair açıklamalarına, "Adil, dürüst ve sportmence bir yarış" sözleriyle karşılık verdi.

Galatasaray Kulübü; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "1986-87 sezonu şampiyonluğu Beşiktaş'a verilmeli." sözlerinin ardından, açıklamada bulundu.

"SAYIN ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.





"ŞANLI TARİHİMİZE LEKE SÜRMEYE YÖNELİK İFTİRALAR"



Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.

"GEÇMİŞTEN KUPA ÇIKARMA ÇABALARINI BIRAKIN"

Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."