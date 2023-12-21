Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğuna yönelik açıklama paylaştı.

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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti.

Yapılan açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok. FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırıdır" denildi.

FIFA'nın kararının 'rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı olduğunu duyuruldu.

Galatasaray da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray SK olarak Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve iş birliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır. Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.