Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın golü için Marco van Basten paylaşımı

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Müsabakanın 89. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin vuruşunda savunmadan seken topu sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı gelişine vuruşla ağlara gönderen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıları öne geçiren golü attı.
23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
Galatasaray'dan Marco van Basten paylaşımı
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın golü için sürpriz bir paylaşım geldi.
Muhteşem gol, Hollandalı efsane Marco van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki golüne benzetilerek, "Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için" ifadesi kullanıldı.
Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray, 5 kez direğe takıldı
Karşılaşma boyunca Galatasaray'ın 5 şutu direkten döndü.
Sosyal medya hesaplarından bu duruma ilişkin, "Rakip adına büyük bir performans sergiledi" notu düşülerek direğin fotoğrafı paylaşıldı.
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