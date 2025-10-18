Galatasaray’dan Başakşehir’e karşı ligde art arda 7. galibiyet

- Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı üst üste 7. galibiyetini elde etti.
- Son olarak sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
- Sarı-kırmızılılar, 7 Mayıs 2022'den bu yana ligde Başakşehir'e mağlup olmadı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü.
SON PUAN KAYBI 2022 YILINDA
Süper Lig’de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Galatasaray, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı.