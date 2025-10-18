Abone ol: Google News

Galatasaray’dan Başakşehir’e karşı ligde art arda 7. galibiyet

Galatasaray, Başakşehir ile Süper Lig’de oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:23
  • Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı üst üste 7. galibiyetini elde etti.
  • Son olarak sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
  • Sarı-kırmızılılar, 7 Mayıs 2022'den bu yana ligde Başakşehir'e mağlup olmadı.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü.

SON PUAN KAYBI 2022 YILINDA

Süper Lig’de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Galatasaray, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı.

