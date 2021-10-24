Galatasaray'dan Beşiktaş maçı için galibiyet primi

Sarı-kırmızılı yönetim, yarın oynanacak Beşiktaş derbisinin galibiyet primini 4 milyon TL olarak belirledi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Pazartesi günü oynanacak mücadele, saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi ise hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş derbisine prim dopingiyle çıkacak.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atan oyunculara toplam 2.5 milyon TL prim ödeme kararı alan yönetim, Beşiktaş derbisinin primini de 4 milyon TL olarak belirledi.

TOPLAMDA 6.5 MİLYON TL

Galatasaray, yarınki maçı da kazandığı taktirde futbolcular toplam 6.5 milyon TL prim almaya hak kazanacak.

İDMAN TARAFTARA AÇIK

Bu arada Galatasaray yönetimi, kritik maç öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için bugünkü antrenmanı taraftara açma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı takım saat 15.00’te Galatasaray Stadı'nda gerçekleştireceği idmanı, taraftarlara açık olarak yapacak. Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin ücretsiz izleyeceği antrenmanı, diğer taraftarlar 19.05 TL bilet ücreti ödeyerek seyredebilecek.