Galatasaray'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi! Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, maç sonu paylaşımında ezeli rakibine Milot Rashica göndermesinde bulundu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Bu kritik derbi mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri ise yıldız futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Yıldız oyuncu, böylelikle Galatasaray'ın derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Maçın ardından ise Galatasaray cephesi büyük bir coşku yaşarken, ezeli rakibine sosyal medyadan göndermede bulundu.

Rashica transferine gönderme yapıldı

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından 'Re Re Re' notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay'ın güldüğü görüldü.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Milot Rashica transferi açıklarken 'Ra Ra Ra' şeklinde tweet atmıştı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım Beşiktaş'a bir videolu gönderme daha yaptı. Bu paylaşım kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.