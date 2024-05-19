Galatasaray'dan çıkan olaylar sonrası açıklama! Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha içinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken, diğer yarı alanda bulunan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü atışma oldu.

Tartışma araya girenler sayesinde son buldu

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüdü.

İtiş kakışın yaşandığı gerginlik teknik ekip ve diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu.

"Hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz"

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise ev sahibi takım Galatasaray, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde: