Galatasaray'ın ve Türk futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim 69 yaşına girdi. Galatasaray'ın resmi hesaplarından Terim için kutlama mesajı paylaşıldı.

Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk futbolunun efsane ismi, bugün itibarıyla 69 yaşına bastı.

"Nice mutlu yıllara İmparator"

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Fatih Terim için doğum günü mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik direktörün doğum gününü kutlarken "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator" ifadelerini kullandı.





İşte Galatasaray'ın yaptığı paylaşım:

Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı İZLE

Buse Terim'den doğum günü paylaşımı

Fatih Terimin kızı Buse Terim şu sözlerle babasının doğum gününü kutladı:

"Canımın içi, canım babam... Ömrüne ömür katlansın, ellerini sımsıkı tuttuğum, omzuna yaslandığım, hep yanında olduğum nice yaşlara olsun... Sen oldukça ayaklarım yere sımsıkı basar; sen oldukça hayat su gibi akar"



