Galatasaray'dan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından olay paylaşım!

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Süper Lig'in 25. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Konuk ekip Alanyaspor'un gollerini ise 12 ve 63. dakikalarda Luido Augusto kaydetti.

"Operasyonunuz gerçekleşmeyecek"

Galatasaray Kulübü, bu müsabakanın ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!

Fenerbahçe, cevap verdi

Öte yandan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin yaptığı bu paylaşıma kısa sürede cevap verdi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen;

kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;



“Kişi kendinden bilir işi…”



Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak;

algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak,



FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK.