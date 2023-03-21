Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray ve Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında tartışmalı pozisyonlar yaşanmıştı.

Bu olayların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılıklı açıklamalar yaparak birbirlerine göndermelerde bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, bugün Twitter'dan "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımı yapmıştı.

"Şampiyon Cimbom yazdıracağız"

Sarı-kırmızılılar, bu yanıta sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan ve rakiplerini 3-0 yendikleri maça gönderme yaptı.

Galatasaray, şu paylaşımda bulundu:

"Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız."

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye galibiyet göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye galibiyet göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye galibiyet göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye galibiyet göndermesi
Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'den Galatasaray'a 19 tweet'lik gönderme! Devam edecek miyiz? Haberin Detayları