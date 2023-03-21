Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye galibiyet göndermesi Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" sorusuna yanıt verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray ve Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında tartışmalı pozisyonlar yaşanmıştı.

Bu olayların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılıklı açıklamalar yaparak birbirlerine göndermelerde bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, bugün Twitter'dan "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımı yapmıştı.

"Şampiyon Cimbom yazdıracağız"

Sarı-kırmızılılar, bu yanıta sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan ve rakiplerini 3-0 yendikleri maça gönderme yaptı.

Galatasaray, şu paylaşımda bulundu: