Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye galibiyet göndermesi

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray ve Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında tartışmalı pozisyonlar yaşanmıştı.
Bu olayların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılıklı açıklamalar yaparak birbirlerine göndermelerde bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, bugün Twitter'dan "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımı yapmıştı.
"Şampiyon Cimbom yazdıracağız"
Sarı-kırmızılılar, bu yanıta sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan ve rakiplerini 3-0 yendikleri maça gönderme yaptı.
Galatasaray, şu paylaşımda bulundu:
"Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız."