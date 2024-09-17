Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Başrolde Sneijder var

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Galatasaray, Legens serisi kapsamında kulüp efsaneleri Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin tişörtlerini satışa sundu.

Galatasaray'ın tanıtım videosunda yer alan Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesi göndermede bulundu.

"Fener Ağlama" tezahüratının olduğu videoda yer alan Sneijder, şu sözleri kullandı:

Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey.