Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi
ensonhaber.com

Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray- derbisine sahne oldu.

Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar etkili bir oyun ortaya koyarak, rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından ise Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye kupa göndermesi yapıldı.

Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasıyla gönderme

Paylaşımda kupanın fotoğrafıyla birlikte Fenerbahçe etiketlenerek şu ifadelere yer verildi:
"Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz. @Fenerbahce"

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi