Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi

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Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu.
Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar etkili bir oyun ortaya koyarak, rakibini 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından ise Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye kupa göndermesi yapıldı.
Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasıyla gönderme
Paylaşımda kupanın fotoğrafıyla birlikte Fenerbahçe etiketlenerek şu ifadelere yer verildi:
"Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz. @Fenerbahce"