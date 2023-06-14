Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mostafa Mohamed göndermesi Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed için teşekkür mesajı yayınladı. Bu paylaşımda sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Galatasaray'ın Nantes takımında kiralık oynayan oyuncusu Mostafa Mohamed'in Fransız takımına bonservisiyle transferi gerçekleşti.

Nantes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Mostafa Mohamed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız kulübü, Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, bu ayrılığın ardından Mısırlı oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in vedası ile ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Galatasaray forması altında verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bıraktığın iz hiç unutulmayacak…

Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mostafa Mohamed."

Yapılan bu paylaşımda ise Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe ile oynanan ve 1-0 kazanılan derbiden bir fotoğraf paylaştı.

Söz konusu maçta tek gol Mostafa Mohamed'den gelmişti. Mısırlı futbolcu da gol sevincinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun zemininde kaymıştı.