Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Sahada yenen lider

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray, önemli bir başarıyı da geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray." ifadeleri kullanıldı.

Taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

"Sahada kısmı of of off... Golleri atmaya devam ediyoruz."