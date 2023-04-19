Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Sahada yenen lider Alanyaspor'u 4-1'lik net bir skorla geçen Galatasaray, sosyal medyada bu sezon yendiği 18 takımın logosunu paylaşarak "Sahada yenen lider" vurgusunda bulundu. Paylaşımda Fenerbahçe'nin 3 yıldızla gösterilmesi de dikkat çekti.

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray, önemli bir başarıyı da geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

"Sahada yeniyoruz" vurgusu

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray." ifadeleri kullanıldı.

Taraftar coştu

Taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

"Fenerbahçe'yi 3 yıldızla gören Galatasaraylılar keyif kahvesi içiyor."

"Bu büyüklük artık çok canımı sıkmaya başladı."

"Sahada kısmı of of off... Golleri atmaya devam ediyoruz."

Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:

3 yıldız göndermesi ne?

Fenerbahçe, iki sezon önce yaptığı açıklamada 3 yıldızlı logonun kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Ali Koç "1959 öncesi şampiyonluklar sayılana kadar logomuzda yıldız olmayacak." demişti. Medya bilgilendirilmesi de bu şekilde yapılmıştı.

Geçen sezon ise bir açıklama daha yapan sarı-lacivertliler 5 yıldızlı logoya geçildiğini duyurmuştu. TFF'nin konuyla ilgili kararını henüz vermemesi üzerine yasal olmayan bu logo sarı-lacivertlilerin tüm mecralarında kullanılsa da medya kuruluşları yıldızsız logoyu kullanmaya devam ediyor.

TFF ise Fenerbahçe'nin 5 yıldız (1959 öncesi şampiyonluklar) başvurusuna 2 senedir cevap vermedi.

Galatasaray'ın 3 yıldıza vurgu yapması da bu yönden önem kazanıyor.