Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha göndermesi Fenerbahçe cephesinden gelen Wilfried Zaha açıklamalarının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin ardından Fenerbahçe'den gelen açıklamalara karşı sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Zaha göndermesi

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabilirsiniz." ifadeleri kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında "Önce Sahada Şimdi Zahada" hashtag'ini kullandı.

Galatasaray'ın paylaşımında "Benimle Oynama" şarkısını kullanması ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Zaha hakkındaki açıklamaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha transferi için şu sözleri kullandı:

"Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum."

Fenerbahçeli Yöneticisi Selahattin Baki ise, Zimbru ile oynanan maçın ardından Zaha ile ilgili olarak şöyle dedi: