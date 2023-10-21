Galatasaray'dan Icardi'li paylaşım! Bazı sonuçlar değişmez... Galatasaray, Beşiktaş'ı yendiği derbi maçının ardından ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar, attığı iki golle galibiyette önemli pay sahibi olan Mauro Icardi'nin skorbord'la olan fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Okan Buruk'un ekibi, ezeli rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 26 ve 82'nci dakikada Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın mücadeledeki tek gol ise 69'uncu dakikada Chamberlain'den geldi. Mücadelenin sonunda ise üç puanı alan ve yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, büyük bir mutluluk yaşadı. Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme üstüne gönderme yaptı. Önce Milot Rashica'nın transferinin açıklanmasına gönderme yapan sarı-kırmızılılar daha sonra Mauro Icardi'yi paylaştı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a galibiyet göndermesi! "Bazı sonuçlar değişmez" Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu paylaşarak "Bazı sonuçlar değişmez" ifadelerini kullandı. Galatasaray bu paylaşımında geçtiğimiz sezon yine Icardi'nin golleriyle 2-1 kazanılan derbi maçına değindi.