Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç duyurusu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 03:33
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın 90+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golünü atan Jhon Duran'ın gol sevinci tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray, 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun yaptığı hareketten dolayı Anadolu Adliyesi'ne taciz ve teşhircilik yaptığı gerekçesiyle suç ihbarında bulundu.

