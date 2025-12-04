Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç duyurusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın 90+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golünü atan Jhon Duran'ın gol sevinci tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray, 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun yaptığı hareketten dolayı Anadolu Adliyesi'ne taciz ve teşhircilik yaptığı gerekçesiyle suç ihbarında bulundu.