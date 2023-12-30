Galatasaray'dan karar: Tanguy Ndombele gidiyor Galatasaray, performansını beğenmediği Tanguy Ndombele'nin yıl sonuna kadar alacağı parayı ödeyip oyuncuyu gönderme planları yapıyor. İşte detaylar..

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Sezona iddialı bir kadro ile devam etmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemini bekliyor.

Sarı-kırmızılı takım, kadrosuna katacağı isimler kadar yollayacağı isimleri de netleştirmeye başladı. Aslan'da ayrılığı beklenen ilk isim Fransız futbolcu Tanguy Ndombele oldu.

Galatasaray'ın Tottenham Kulübü'nden kiraladığı ve çok şey beklediği isimlerden biri olan Tanguy Ndombele yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Yıldız futbolcu, bir maç sonrası otel odasına hamburger istediği için teknik direktör Okan Buruk ile arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü. Ndombele, o günden bu yana da çok fazla şans bulamadı.

Anlaşma sağlanamazsa fesih

Devre arasında, transfer dönemi resmen başladığında Tottenham ile temaslar sıklaştırılacak.

Eğer anlaşma sağlanamazsa yıl sonuna kadar alacağı paranın tamamı ödenerek gönderilecek. Sarı-kırmızılı takımın, Tottenham'dan kiraladığı Ndombele bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada skor üretemedi.

Sezon başında Tanguy Ndombele'nin yıllık maaşı 3.1 milyon euro, opsiyonlu satın alma bedeli ise 15 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Tanguy Ndombele kimdir?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.

Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham, Napoli ve Galatasaray formaları giydi. Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı. Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...