Galatasaray'dan Kasımpaşa maçına özel forma Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçına depremzedeler adına yapılmış özel bir formayla çıkacak.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bu lig mücadelesi öncesinde Galatasaray, deprem bölgesine yardım için müzayede düzenlemiş ve 17.8 milyon TL toplamıştı. Sarı-kırmızılı takım depremzedeler adına bir anlamlı hareket daha yapacak.

Elde edilecek gelir depremzedelere gidecek

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçına özel bir forma ile çıkacak. Mücadeleye "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu formanın satışından elde edilecek tüm gelirleri depremzedeler yararına kullanacak.

"Değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: