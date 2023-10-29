Galatasaray'dan lig tarihine görkemli imza 2023 senesinde Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 83 puan toplayan Galatasaray (ortalama 2.68), lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması yakalayan takım konumunda.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, oyuna sonradan giren Sergio Oliveira'nın şutunun rakip savunmaya çarpmasıyla gerçekleşen gol ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle lig tarihine geçmeyi başardı.

2023 senesinde Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 83 puan toplayan Galatasaray (ortalama 2.68), lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması yakalayan takım konumunda.

Rizespor, Süper Lig'de 2023/24'teki ilk iç saha mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı (2G 2B 1M).

Rekor Kırıldı

2023/24'te Süper Lig deplasmanlarında 16 puan toplayan Galatasaray (5G 1B), altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı (16 puan; 1996/97).

Galatasaray, 2007/08'den (Kayserispor; 10 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 10 maçında ilk yarı golü yemeyen ilk takım oldu.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçın altısında gol yemeyen Galatasaray, ilk 10 karşılaşma itibarıyla 2007/08'den (6 maç) bu yana en yüksek gole kapama sayısına ulaştı.

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör (geçici olarak göreve gelenler hariç), Galatasaray'da çıktığı 46 maçta 37 galibiyet alan Okan Buruk (%80.4; 5B 4M).