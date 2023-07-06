Galatasaray'dan Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Lucas Torreira, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.