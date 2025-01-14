Galatasaray'dan müthiş istatistik: Sadece 79 dakika geriye düştüler

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Süper Lig’in ilk yarısını namağlup lider bitiren Galatasaray, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısında oynadığı 18 maçın sadece 4’ünde yenik duruma düştü. Ancak, ilginç bir şekilde bu maçlarda toplamda yalnızca 79 dakika mağlup durumda kaldı.

MAĞLUP DURUMDA KALDIĞI 4 MAÇ

Galatasaray, ligin ilk haftasında Hatayspor karşısında 52. dakikada geriye düşerken, 80. dakikada bulduğu golle skoru eşitlemeyi başardı.

14. haftadaki Eyüpspor maçında ise 13. dakikada yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, 45+5'te durumu 1-1’e getirdi.

15. haftada Sivas maçında 25. dakikada geriye düşen Aslan, 36. dakikada beraberlik golünü buldu.

16. haftadaki Trabzonspor karşısında ise 55. dakikada 3-2 geriye düşüp, 63. dakikada skoru dengelemeyi başardı.