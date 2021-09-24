Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray, ABD'ye ameliyat olmaya giden Omar Elabdellaoui hakkında açıklama yaptı.

Yeni sezon öncesi takımla birlikte antrenmanlara çıkan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui'den haber var.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Geçen sezon gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay futboldan uzak kalan Norveçli futbolcu, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı." ifadelerine yer verildi.

OLDUKÇA MUTLU GÖRÜLDÜ

Takım arkadaşlarıyla hasret gideren Omar, oldukça mutlu ve moralli görünüyordu.

Antrenmanı saha kenarından takip eden 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

Lisansı ocak ayına kadar dondurulan Omar'ın, ligin 2.devresinde kadroya alınma ihtimali bulunuyor.

Omar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a Yunanistan'ın Olympiakos takımından transfer edilmişti.