Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için özel tişört

Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi ısınmasına havai fişek kazasında yaralanan Omar Elabdellaoui için hazırlanan özel bir tişörtle çıktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesi ısımaya özel bir tişörtle çıktı.

"GEÇMİŞ OLSUN OMAR"

Sarı-kırmızılı futbolcular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktılar.

Öte yandan konuk ekip Antalyaspor'un da aynı şekilde hazırlanmış bir tişörtle ısınmaya çıkması dikkat çekti.