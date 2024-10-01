Galatasaray'dan Osimhen açıklaması Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

"OSIMHEN'İN TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.