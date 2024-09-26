Galatasaray'dan PAOK'a İstanbul göndermesi PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray maç sonu paylaşımıyla hadsiz Yunan'a cevap verdi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golü 67. dakikada Konstentelias'dan geldi.

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"BURASI İSTANBUL"

Öte yandan maç öncesinde "Konstantinopolis'e giden yol!" paylaşımında bulunan tahrikçi Yunan'a en güzel cevabı sahada veren temsilcimiz, sosyal medyadan da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Galatasaray paylaşımında "Burası İstanbul" paylaşımı yaparak PAOK cephesine gereken mesajı verdi.

MAURO ICARDI DÖNDÜ!

Öte yandan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 78. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.

Galatasaray bir sonraki Avrupa maçını 3 Ekim'de Rigas ile deplasmanda oynayacak. PAOK ise aynı tarihte FCSB'yi konuk edecek.