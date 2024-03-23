Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi! Taraftar heyecanlandı Galatasaray, devre arasında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i gelecek sezon için kiralamak için adım attı.

ensonhaber.com

Galatasaray, devre arasında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i gelecek sezon için takıma katma planları yapıyor.

Genç futbolcunun sık sık yaşadığı sakatlıklarla ritim yakalayamaması, sarı-kırmızılı yönetimi bir kiralamaya yönlendiriyor.

Sakatlıklarla başı dertte

Bayern Münih'e transfer olduğu dönemde büyük umutlarla karşılanan Boey, sakatlıkların gölgesinde kaldı ve beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'ın, genç oyuncunun potansiyelini değerlendirme ve kendisine tekrar şans verme niyeti, önümüzdeki sezonun transfer planlarında önemli bir yer tutuyor.

Sacha Boey'in Galatasaray'a kiralanmasıyla ilgili nabız yoklaması, taraftarlar arasında da heyecan yaratırken, genç oyuncunun potansiyelinin tekrar ortaya çıkması için bir fırsat olabileceği düşünülüyor.

Fransız sağ bekin gelecek sezon ne yapacağı mayıs ayından sonra belli olacak.