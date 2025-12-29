Galatasaray'dan seçilen ayın golüne tepki!

- Galatasaray, TFF'nin ayın golü seçiminde Ernest Muçi'nin golünün birinci olmasına tepki gösterdi.
- Kulüp, Samsunspor'a attıkları Victor Osimhen'in röveşata golünü örnek gösterdi.
- Galatasaray, bu golün kıyaslanmayacak kadar güzel olduğunu belirtti.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk devresi sona erdi.
Ligin zirvesinde 39 puanla Galatasaray yer alırken, takipçisi Fenerbahçe 36 puan topladı. Üçüncü sırada ise 35 puanla Trabzonspor yer aldı.
MUÇİ'NİN GOLÜ SEÇİLDİ
Tamamlanan ilk yarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi Süper Lig hesabı aralık ayı için en güzel golü belirlemek adına futbolseverlere anket açtı.
Taraftarların oylaması sonucu Trabzonspor'un Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendiği maçta Ernest Muçi'nin attığı gol birinci seçildi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Yaşanan bu gelişmenin resmi hesaptan paylaşılması üzerine Galatasaray Kulübü'nden çarpıcı bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyette son dakikada röveşata golü atan Victor Osimhen'i paylaştı.
Galatasaray, gönderinin altına "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü" notunu düştü.