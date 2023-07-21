Galatasaray'dan TFF'ye 5 yıldız tepkisi: Ceza verin Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sporitf A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global arasındaki stadyum isim sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Merdivene ceza kesen kurum, Fener'e ceza ver"

Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şöyle konuştu:

Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula.

"Topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz"

Erden Timur ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: