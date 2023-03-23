Galatasaray'dan TFF'ye Hakan Ceylan çıkarması Galatasaray yönetimi milli arayı da fırsat bilerek TFF'ye gitti. Dursun Özbek ve kurmayları VAR hakemi Hakan Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini istedi.

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken lider Galatasaray bu sezon hakkının yendiğini düşünüyor.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları TFF'ye çıkartma yaptı.

Önceki basın toplantısında "Cevabı sahada vereceğiz" mesajı veren yöneticiler, Federasyon binasına giderek daha önce 9 maçta VAR veya AVAR olarak görev yapan Hakan Ceylan'ı şikayet etti.

Deneyimli hakemin iyi niyetinden şüphe ettiklerini vurgulayan yöneticiler, "Söz konusu şahsı maçlarımıza bir daha vermeyin." talebinde bulundu.

Hakan Ceylan neden hedefte?

Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken Galatasaray, Ceylan'ın 2 penaltıda da hakemi uyarmadığını öne sürdü.

Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı.

Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi'ye, Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu da söyledi.