Galatasaray'dan TFF'ye öneri: Türki cumhuriyetler yabancı sayılmasın Galatasaray'ın Azerbaycan'ın Karabağ FK takımıyla yaptığı hazırlık maçının ardından yepyeni bir projeyle TFF'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar Türki cumhuriyetlerin yabancı sayılmamasını önerecek.

Milli arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dost ülkede sıcak karşılandı.

Sarı-kırmızılılar, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje için de düğmeye bastı.

Galatasaray, TFF'nin kapısını çalarak Türki cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Türki cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek.

Brezilya ve Portekiz örnek gösterilecek

Bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yapan Galatasaraylı idareciler, TFF'ye Portekiz ve Brezilya arasındaki ilişkiyi örnek gösterecek.

Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmalara göre her iki ülke vatandaşlarının, her iki ülke arasında vize almadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine gerek duymadan çalışmalarına olanak tanıyor. Bu anlaşma yüzlerce futbolcuyu da doğrudan etkiliyor.

Başarılı proje

Brezilyalı futbolcular, tarihsel ve kültürel nedenlerden dolayı Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor. Portekiz'in Brezilya'da üç yüzyılı aşan süre boyunca sömürgeleştirme politikası bulunurken kolonyal dönemin ardından ise iki ülke arasında dil, kültür ve vatandaşlık haklarında anlaşmaya gidildi.

Dünyanın yurt dışına en çok futbolcu ihraç eden ülkesi olan Brezilya'nın en çok oyuncu gönderdiği ülke de yine Portekiz oldu. FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) raporuna göre Brezilya'dan yurt dışına çıkan 1219 futbolcunun 231'inin adresi Portekiz oldu.

Türki cumhuriyetler hangileri?

1. Türkiye Cumhuriyeti

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

3. Azerbaycan

4. Kazakistan

5. Türkmenistan

6. Tacikistan

7. Özbekistan

8. Kırgızistan

9. Başkurdistan

10. Çeçenistan

11. Çavuşistan

12. Kırım

13. Yakutistan

14. Tataristan

15. Tuva

16. Adige Cumhuriyeti

17. Kuzey Oseta

18. Batı Trakya Türkleri

19. Dağıstan

20. Doğu Türkistan

21. Gagauz

22. Karakalpakistan

23. Irak Türkmenleri

24. Kabartay Balkay

25. Kalmuk Cumhuriyeti

26. Karaçay Çerkeş

27. Mogolistan