Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

DHA

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor.

29 Aralık tarihinde 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin derbi mücadelesi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek. Al-Awwal Park'ta oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, Türkiye'de oynanmasını istiyor

Bu final öncesinde ise Galatasaray, yeni bir karara imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

TFF'nin açıklaması

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamıştı. Federasyon, daha sonra bu tarihte değişiklik olduğunu açıklamış ve maçın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacağını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)