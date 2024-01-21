Galatasaray'dan Trabzonspor galibiyet sonrası büyük sevinç Galatasaray, Trabzonspor karşısında deplasmanda aldığı 5-1'lik galibiyet sonrasında büyük bir coşku yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp karşılaşma sonrasında galibiyet pozu paylaştı.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zirveye ortak oldu.

Sarı-kırmızılılar, rakibini farklı yendi ve puanını 54'e çıkardı.

Trabzon Akyazı Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın galibiyet gollerini 13 ve 61 dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Ev sahibi Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Galatasaray'dan galibiyet pozu

Müsabakanın ardından ise Galatasaray cephesi büyük bir sevinç yaşadı.

Lig tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu bir maçta beş golü ilk kez atan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların büyük coşkusu maçın ardından da devam etti.

Galatasaraylı oyuncular alınan farklı galibiyet sonrasında soyunma odasında kutlama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şen Ola Cimbom Şen Ola!" ifadeleri kullanılarak oyuncuların galibiyet pozu yer aldı.