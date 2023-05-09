Galatasaray'dan Twitter'da rekor: 13 milyon takipçiye ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor.
Sarı-kırmızılı takım, son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü.
Sosyal medyada da lider
Galatasaray, bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.
Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş 5.4 milyon ve Trabzonspor ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.