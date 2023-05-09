Galatasaray'dan Twitter'da rekor: 13 milyon takipçiye ulaştı Bu sezon şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray, sosyal medyada da rakiplerini geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü.

Sosyal medyada da lider

Galatasaray, bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım, Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu.

Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş 5.4 milyon ve Trabzonspor ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.